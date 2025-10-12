Siamo tutti invitati, oggi pomeriggio a Cerveteri, per un evento di forte impegno civile e di memoria collettiva: la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro che ricostruisce, con rigore giornalistico e sensibilità, la tragica vicenda di Marco Vannini.

Cerveteri, oggi presentazione in anteprima nazionale del libro: “L’ultima notte di Marco – Verità e bugie sul caso Vannini”

L’appuntamento è a Cerveteri, alle ore 17:30, presso la libreria Mondadori Bookstore in Largo Almunecar 4.

Ad animare l’incontro ci saranno gli autori del libro e inviati de Le Iene, Giulio Golia e Francesca Di Stefano. E soprattutto saranno presenti Marina Conte e Valerio Vannini, i genitori di Marco, che porteranno la loro testimonianza diretta. Modererà l’incontro la giornalista Anna Boiardi.

Sarà l’occasione per ascoltare da vicino ricostruzioni, punti oscuri e riflessioni su una vicenda che ha segnato profondamente la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale.