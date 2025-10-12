Fiumicino, incendio nella palestra dell’Hotel Hilton. Nessun ferito
Momenti di apprensione questa mattina all’Hotel Hilton di Fiumicino, in via Arturo Ferrarin 2. Dove si è sviluppato un incendio all’interno dei locali della palestra, precisamente nella zona sauna.
L’allarme è scattato intorno alle 9.15, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto due squadre di soccorso, supportate da un’autobotte, un’autoscala, il Carro Autoprotettori e il Carro Teli.
Grazie al rapido intervento dei pompieri, le fiamme sono state domate e l’area messa in sicurezza. Non si registrano feriti tra gli ospiti e il personale dell’albergo.
Sul luogo dell’incendio erano presenti anche il Funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, la Polizia di Stato e il personale del 118. Ciascuno per le proprie competenze.
Le operazioni di bonifica e verifica dei locali si sono concluse senza ulteriori criticità.