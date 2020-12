Share Pin 7 Condivisioni

Dopo le dimissioni per motivi personali di Giansanti, il PD di Cerveteri accoglie il nuovo commissario Pierini

Cerveteri, Pierini (PD): “Ricostruire il Partito dal basso” –

Dopo le dimissioni di Nello Giansanti alla guida del PD di Cerveteri, la direzione regionale del partito ha nominato Marco Pierini commissario della sede etrusca.

Nello Giansanti ha lasciato per motivi famigliari personali che nulla hanno a che vedere con la politica e ci tiene a sottolineare come non è certamente l’abbandono di qualcuno il motivo delle sue dimissioni.

“Non sarei stato in grado di poter traghettare il Pd verso le elezioni amministrative che si svolgeranno tra 15 mesi” dice l’ex segretario.

“Per rispetto nei confronti degli iscritti, della gente e del ruolo che un segretario di partito riveste nel nostro territorio – ha spiegato Giansanti – ho parlato con i segretari provinciali e regionali informandoli della situazione”.

E la segreteria provinciale ha chiesto a Marco Pierini, ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Paliotta ed ex candidato sindaco a Ladispoli, di diventare commissario del PD di Cerveteri.

“Il mio ruolo è di riportare serenità e di aprire a forze fresche per ricreare una nuova classe dirigente importante” dice Pierini.

“L’obiettivo è l’individuazione di una nuova classe dirigente attraverso il congresso: è un percorso non brevissimo, ma una volta raggiunto il mio ruolo sarà finito” spiega Pierini.

E aggiunge che “dovranno essere le forze locali a dover decidere chi candidare e come posizionarsi all’interno della politica della città”.

“Certamente non sono io ad andare a Cerveteri a dover decidere i ruoli per le prossime amministrative”, assicura il commissario.

“Adesso è il momento di ricostruire il Partito dal basso: se il commissariamento durerà parecchio tempo, discuteremo anche di candidature”.