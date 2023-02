Cerveteri: piazza Aldo Moro set cinematografico

Divieto di sosta e transito nel parcheggio centrale e nell’area tra via Sant’Angelo e la scalinata di accesso a piazza Santa Maria, il 21 febbraio dalle 8 alle 18

Ciak si gira. Piazza Aldo Moro si trasforma in un vero e proprio set cinematografico.

L’area è stata infatti scelta dalla Andromeda Film srl per effettuare alcune riprese del cortometraggio “Bubbles (Bolle)”.

Le riprese, in piazza Aldo Moro avverranno nella giornata di martedì 21 febbraio mentre il 22 ci si sposterà in altre aree non di transito veicolare e pubblico passaggio.

Per questo motivo, per il 21 febbraio, la polizia locale ha disposto il divieto di sosta e transito in piazza Aldo Moro, parcheggio centrale e area compresa tra via Sant’Angelo e la scalinata di accesso a piazza Santa Maria, dalle 8 alle 18 e comunque fino al termine dei lavori.

