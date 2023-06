Cerveteri, per il ripescaggio in Eccellenza salgono le possibilità

Il club pronto ad affrontare il massimo campionato laziale dopo l’amara sconfitta nello spareggio contro il Ladispoli

Si apre uno spiraglio per il ripescaggio del Cerveteri in Eccellenza. Cambia lo scenario, dopo che è stata data notizia di una fusione e un paio di rinunce. La prossima settimana, una definito il quadro delle squadre iscritte, ci saranno valutazioni più precise da fare. Nell’immediato la società e il tecnico stanno continuando a lavorare per ingaggiare calciatori utili sia per la Promozione che per l’Eccellenza.

I tifosi vogliono vedere una squadra competitiva, che non li faccia soffrire come gli anni passati. Quindi c’è tanta voglia e un’attesa spasmodica di conoscere quale sarà la categoria che affronteranno i verdeazzurri. Per ora, a bocce ferme, c’è solo da aspettare che il comitato regionale si pronunci in merito alla classifica delle pretendenti, nella quale i cervi sarebbero tra le favorite.