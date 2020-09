Cerveteri, Pascucci: “Un grande risultato per il nido”

Share Pin 1 Condivisioni

Il primo cittadino commenta la schiusa delle uova dopo l’apertura del nido da parte di Tartalazio

“Un grande risultato per il nido”. A dirlo è il sindaco Alessio Pascucci che ha commentato la schiusa delle uova dopo l’apertura del nido da parte di Tartalazio. (LEGGI QUI)

“Sono in totale 68 le tartarughine nate sulla spiaggia di Campo di Mare all’interno della Palude di Torre Flavia”, ha spiegato.

“La schiusa di venerdì mattina, quando annunciammo la nascita dei primi 30/40 esemplari, pensavamo fosse solamente l’inizio di un lieto evento ed un vero spettacolo della natura.In realtà le tartarughine erano cominciate ad uscire dalle uova già durante la notte tra giovedì e venerdì, riuscendo a prendere la strada del mare grazie al corridoio di lancio naturale allestito da TartaLazio e dai volontari. Ma questo, a primo impatto nessuno poteva saperlo”.

“Così, non avendo visto nuove nascite nelle ultime 60 ore, poco fa gli esperti si sono recati in spiaggia per scavare la sabbia e controllare la situazione del nido.Lì la scoperta: in tutto sono nati 68 esemplari di tartaruga marina”.

“Purtroppo 22 non si schiuderanno mai, in quanto considerate “uova sterili”.In ogni caso un grande risultato per il nido, deposto in una sera di burrasca estiva, schiusosi in un fine settimana di burrasca di inizio autunno”.

Caretta Caretta, le operazioni di apertura del nido Gepostet von Baraondanews.it am Sonntag, 27. September 2020