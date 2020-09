Share Pin 1 Condivisioni

Lo chiede Italia in Comune Ladispoli

“Ladispoli, il comune autorizzi il riutilizzo come refettorio del Polifunzionale” –

Anche Italia in Comune punta i riflettori sul Polifunzionale di Ladispoli. E come il Pd chiede il riutilizzo del Teatro Marco Vannini come refettorio per la Corrado Melone.

Una struttura, il polifunzionale di via Yvon de Begnac che per Italia in Comune “non idonea per essere chiamata teatro”.

“Quest’anno, viste le difficoltà di spazi che il covid ha amplificato, ci sembrava così scontato che il Sindaco rivedesse questa sua posizione di diniego, invece si ostina – hanno detto – ad avere una posizione che sembra sempre più pregiudiziale e non da persona delle istituzioni, dialogante con un’altra istituzione (la scuola)”.

Per Italia in Comune il comportamento del primo cittadino è “irresponsabile” e porterà “a un risultato vergognoso: quello di far mangiare i bambini nelle aule senza nessuna necessità reale”.

E così, puntando i riflettori proprio sulla funzione di teatro del polifunzionale Italia in Comune chiede di “pubblicare il cartellone delle rappresentazioni teatrali che si terranno nei locali che lui definisce teatro”.