Il Comune di Cerveteri partecipa al progetto “Il Contratto di Fiume Arrone”, l’iniziativa di sensibilizzazione volta alla tutela delle acque, del paesaggio e delle attività a loro annesse.

Si tratta di un progetto che coinvolge gli enti locali, le istituzioni e i cittadini e che interessa il complesso di reti fluviali dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino, a esclusione del fiume Tevere.

Per Settembre saranno in programma, come spiegato dal primo cittadino Alessio Pascucci, appuntamenti pubblici di sensibilizzazione e partecipazione sul tema.

Per prendere parte al progetto, si possono inviare segnalazioni o proposte alla sezione “renditi utile” del sito www.contrattodifiumearone.it, dove troverai la modulistica completa e tante informazioni.

Per partecipare attivamente basta compilare il questionario “Plastic on the beach” ai link https://rb.gy/eh17b4 – https://rb.gy/t6svve.

“Stimoliamo e sensibilizziamo tutte le generazioni, soprattutto quelle future”, prosegue Pascucci. “Una maggiore consapevolezza ecologico-territoriale per il nostro pianeta”.

“Per rendere efficace questo progetto sono nati vari Tavoli di lavoro: Tavolo Fiumi, Tavolo di Vini, Tavolo Agroalimentare, Tavolo Costa, Tavolo Amarcord e Tavolo Dell’Acqua. Questi rappresentano un’occasione di sviluppo e sperimentazione per elaborare strategie utili per creare scenari sostenibili”.