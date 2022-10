I consiglieri: “Oggi è una giornata triste non solo per Cerveteri anche per tutti noi”

Cerveteri, Orsomando e Ramazzotti: ”Addio Principe Ruspoli”

“Oggi è una giornata triste, non solo per Cerveteri, anche per me – ha affermato in queste ore il consigliere comunale Salvatore Orsomando, in merito alla scomparsa del Principe Ruspoli – Fin dalla mia infanzia ho avuto modo di conoscere il Principe, di vederlo agli innumerevoli e straordinari eventi organizzati a Palazzo, abitando a qualche metro di distanza dalla sua residenza. Poi, negli anni, entrando in politica, ho avuto l’onore di conoscerlo veramente e stringere una bella ed importante amicizia. Sono stato e continuerò ad essere amico del Principe Ruspoli” – prosegue Orsomando – Era una persona buona e di lui porterò sempre nel cuore la sua potente energia”. Conclude il consigliere: “Addio Principe. Lei è stato un Principe della legalità e della trasparenza, non la dimenticherò mai e continuerò a portare avanti alcune nostre battaglie. Sono orgoglioso della nostra amicizia e continuerò ad essere vicino alla sua famiglia perché avete fatto del bene al nostro territorio e alla nostra città”.

A questo intervento si aggiunge anche il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti: “Lo conobbi nel lontano 1975 e due anni più tardi iniziai a frequentarlo. Era una persona di grande livello culturale, di importanti valori. Sempre molto disponibile e di animo buono. Del Principe – conclude – rimarrà sempre una profonda simpatia”.