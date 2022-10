Il 30 ottobre ha inizio l’incontro conoscitivo alle ore 10 presso la sede di Santa Severa in Via Zara

La CRI Santa Severa-Santa Marinella lancia il ‘Corso di Formazione per Volontari’

Il Comitato C.R.I. di Santa Severa – Santa Marinella è lieto di informare che è stato attivato un nuovo “Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana”.

Il corso si terrà con cadenza bisettimanale e avrà inizio con un incontro conoscitivo il giorno 30/10/2022 alle ore 10 presso la sede di Santa Severa in Via Zara snc.

Durante questo incontro sarà presentato il corso, i docenti, le attività del Comitato e saranno fornite tutte le informazioni necessarie a redimere qualsiasi dubbio.

I requisiti necessari per l’accesso al Corso sono:

1. espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

2. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;

3. età minima di quattordici anni;

4. assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell’interdizione;

5. versamento della quota corso pari a 20 Euro;

6. impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Si rende noto che qualora superato con profitto il “Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana”, l’accesso a qualsiasi tipo di servizio sarà subordinato al completamento del Ciclo Vaccinale anti-COVID19.

“Cosa aspetti? Registrati su www.gaia.cri.it e preiscriverti al corso, oppure vieni direttamente in sede per l’incontro informativo e non dimenticare la mascherina! Per ulteriori informazioni potete comunque contattarci all’indirizzo mail [email protected] “