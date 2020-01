Cerveteri, Orsomando e De Angelis chiedono, Gubetti risponde

Botta e risposta a Cerveteri tra i consiglieri di opposizione De Angelis e Orsomando e l’assessore all’ambiente Elena Gubetti.

I primi hanno scelto Facebook per evidenziare due problematiche e per chiedere informazioni alla Gubetti:

L’assessore invece ha deciso di rispondere alle segnalazioni proprio qui:

Innanzi tutto mi scuso con i cittadini che sono stati informati in modo errato causando loro disagi che non avrebbero dovuto subire. Le lastre radiologiche essendo materiale non riciclabile vanno correttamente conferite all’interno dei mastelli della raccolta indifferenziata, quindi non presso l’isola ecologica ma nei mastelli grigi del porta a porta.

Per quanto riguarda le criticità legate allo spazzamento che risulta carente di personale abbiamo prontamente segnalato il disservizio al Responsabile dell’esecuzione del Contratto (DEC) che ha già provveduto ad effettuare una contestazione formale con relativa sanzione.

Mi stupisco che due consiglieri comunali che seppur di opposizione, ricoprono un ruolo istituzionale ed hanno dunque possibilità di avere queste informazioni direttamente da me o dagli uffici, utilizzino Facebook per avere delle risposte da un assessore, resto sempre a disposizione