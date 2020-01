Condividi Pin 110 Condivisioni

Sul posto l’ambulanza per prestare soccorsi alla piccola

Incidente a Valcanneto, coinvolta una bambina

Si e’ consumato pochi minuti fa’ un incidente frontale su Via Doganale all’altezza del terzo ingresso per Valcanneto. Le auto coinvolte una Fiat seicento e una Bmax Ford. Diverse le persone ferite che viaggiavano sulle due vetture. Una bambina in particolare soccorsa immediatamente e’ stata trasportata all’ospedale Bambino Gesu’ per gli accertamenti del caso. Sul posto oltre alle autoambulanze sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Il tratto di Via Doganale interessato e’ attualmente chiuso al traffico. Il percorso per le auto dirette sulla Via Aurelia o Direzione Bracciano e’ deviato all’interno della frazione di Valcanneto . Notevoli i disagi che si stanno registrando per gli automobilisti gua’ costretti a percorsi alternativi a causa dell’interruzione della Via Settevene palo.

