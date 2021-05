Share Pin 5 Condivisioni

I consiglieri di opposizione tornano a denunciare la situazione in cui versa la frazione etrusca

I consiglieri di opposizione tornano a denunciare la situazione in cui versa la frazione etrusca –

Cerveteri, Orsomando e De Angelis: “Cerenova sta affondando nei rifiuti”

Cumuli di rifiuti abbandonati qua e là sull’intero territorio che danno un’immagine poco gradevole di quella che dovrebbe essere la frazione di mare della città etrusca.

Riflettori puntati ancora una volta su Cerenova e sui rifiuti abbandonati in strada. (qui il video)

Da un lato ci sono i mastelli in strada in attesa di essere svuotati dai lavoratori della ditta che ha in appalto il servizio di raccolta porta a porta. Dall’altra parte ci sono invece cumuli di sacchi, di rifiuti ingombranti e non, che in bella vista trasformano le vie della frazione etrusca in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Cerveteri, Orsomando e De Angelis: “Cerenova sta affondando nei rifiuti”

E a denunciare la situazione sono ancora una volta i consiglieri di opposizione Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis. “Mentre il sindaco di Cerveteri annuncia la disponibilità del Comune per la costruzione dello stadio della Roma, Cerenova rischia l’emergenza sanitaria”, hanno tuonato.

“Cerenova affonda nei rifiuti putrefatti che possono portare a una vera e propria emergenza”, hanno rincarato ancora la dose i due consiglieri puntando i riflettori anche su quelli che potrebbero essere i rifiuti di possibili persone positive al coronavirus.

E se da un lato si ammette che la colpa è degli incivili che ancora una volta dimostrano di non avere a cuore il proprio territorio, dall’altra parte Orsomando e De Angelis tornano ad attaccare l’amministrazione comunale “che non è stata in grado di arginarli”.

“Nel 2021 non possiamo trovarci in queste condizioni”.

(torna a baraondanewS)