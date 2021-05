Share Pin 2 Condivisioni

“Sarà una grande squadra, ma vogliamo gente che condivida i nostri progetti”

Gabrielli, il DS del Borgo San Martino si tuffa in una nuova avventura

Gabrielli, il DS del Borgo San Martino si tuffa in una nuova avventura

Nominato direttore sportivo qualche giorno, Andrea Gabrielli corre verso il tempo preparandosi a rimodellare il Borgo San Martino.

La squadra, anche se inoltrerà la domanda di ripescaggio in Promozione, non sarà smantellata O almeno, la società intende riconfermare il blocco della stagione passata, quella che non è mai iniziata.

In panchina è salda la posizione di Bernadini, al quale il presidente Lupi ha concesso piena fiducia.

“Partiamo da un presupposto – afferma Gabrielli – chi non condivide il nostro progetto può scegliere altre strade”.

“Con la società siamo d’accordo, vogliamo fare una programmazione basata sulla crescita del club che merita per quanto fino ad ora di prendere una categoria come la Promozione”.

“Il mio ruolo, di cui ringrazio Lupi, è molto delicato, allo stesso tempo mi mette di fronte alla gestione di una squadra che è dotata di grandi calciatori”.

“Stiamo facendo delle valutazioni su chi, il prossimo anno, rientra nei nostri piani. Partendo da un elemento fondamentale, che è la condivisione del progetto. In prima squadra saliranno anche molti giovani dalla juniores, essenziali per avere certezze nel futuro e costruire un’avvenire importante”.

“Da parte mia ci sarà il massimo impegno, visto che da allenatore quale sono stato nei giovanili passo ad occuparmi di un settore che mi è sempre piaciuto. Sperando – conclude – di non deludere chi mi ha concesso quest’opportunità”.

Fa.No.

