Cerveteri, online l’avviso per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dell’affitto

Pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri l’avviso pubblico per la concessione dei contributi straordinari messi a disposizione dalla Regione Lazio

È pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per venerdì 8 maggio 2020.

Possono presentare domanda:

1 – tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad un paese dell’Unione Europea e quelli non appartenenti all’UE ma con un regolare titolo di soggiorno;

2 – i residenti o locatari di alloggio a Cerveteri con un contratto regolarmente registrato;

3 – i cittadini che non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione nel comune di residenza o a Cerveteri (requisito che deve valere per l’intero nucleo familiare);

4 – coloro che non hanno usufruito per l’anno 2020 di altri contributi della Regione Lazio per il sostegno alla locazione;

5 – le famiglie con un reddito complessivo pari o inferiore a €28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito familiari per cause riconducibili al COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio.

“L’emergenza sanitaria a livello nazionale legata alla diffusione del COVID-19 ha creato nuove povertà. La sospensione di tante attività lavorative ha portato a forti riduzioni delle entrate delle famiglie che si sono improvvisamente trovate nell’impossibilità di pagare i canoni di affitto delle loro mensilità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – per questo, dopo aver proceduto all’erogazione dei buoni spesa finanziati con fondi del Governo, della Regione e del nostro stesso Comune, oggi pubblichiamo il bando per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. Un aiuto importante per tutte le famiglie in un momento di forte instabilità non solo sanitaria, ma anche economica e sociale”.

“Ringrazio il personale dell’Ufficio Servizi Sociali, il Responsabile Dottor Fabio Cerqua e il nostro Dirigente Antonio Lavorato che in questo periodo di grave emergenza hanno quadruplicato le loro energie facendo un lavoro davvero egregio – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Francesca Cennerilli – Da inizio emergenza abbiamo lavorato per far sì che ogni famiglia in difficoltà venisse aiutata, che nessuno venisse lasciato indietro. Invito pertanto tutti coloro che vivono una situazione di difficoltà le cui condizioni rientrano tra i parametri dell’avviso pubblico, a presentare domanda”.

Per la presentazione della domanda, i cui termini scadono venerdì 8 maggio, è necessario allegare un documento di riconoscimento del richiedente.

Si può presentare a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri, tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] o tramite posta elettronica semplice a [email protected]

L’ammontare del contributo è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020.