Cerveteri, oggi e domani la mostra del modellismo statico

Domani mattina piazza Santa Maria sarà invasa dalle Vespe del Club di Cerveteri

Oggi e domani presso le Sale Ruspoli del Comune di Cerveteri in Piazza Santa Maria, si svolgerà la XII Mostra – concorso di modellismo statico organizzata dal Gruppo Modellisti Centumcellae, un’Associazione senza scopo di lucro, che si propone di far conoscere tutte quelle attività culturali-storicotecnico/costruttive del modellismo in tutte le sue forme.

La citata mostra, che per la prima volta si svolgerà nella città di Cerveteri, è patrocinata dal Comune di Cerveteri – Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione, sarà ad ingresso gratuito e vedrà la partecipazione di vari modellisti provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero, che esporranno i loro modelli nelle varie categorie in concorso. L’esposizione comprenderà modelli navali, mezzi militari terrestri, mezzi civili, aerei, soldatini di varie epoche e personaggi fantasy. Il modellismo statico fa riferimento a quelle tipologie di modellini senza meccanismi di movimento che spesso, essendo realizzati con un elevato numero di pezzi ed una eccezionale cura del dettaglio costituiscono delle vere e proprie opere d’arte nonché esemplari da collezione, che sono tanto più affascinanti quanto più sono realistici. Visitando la mostra si avrà modo di scoprire la grande abilità tecnica, la manualità e la fantasia che ogni modellista mette in pratica nella realizzazione, in scala, di tutte le opere presenti. Per il Gruppo Modellisti Centumcellae questa edizione segna il momento di ripresa dell’attività dopo l’ultima edizione del 2019 e l’interruzione conseguente alla pandemia. Tutte le curiosità dei visitatori potranno essere soddisfatte dai soci e dai modellisti che presenzieranno la citata mostra aperta al pubblico dalle ore 15.00 con inaugurazione concorso, fino alle 19.30 del giorno 25 e dalle ore 09.00 alle 13.00 del giorno 26 marzo.

Domani piazza Santa Maria sarà invasa anche dalle Vespe del Club di Cerveteri.