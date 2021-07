Nei prossimi giorni saranno raggiunte tutte le località del territorio

Cerveteri, oggi e domani il camper della ASL porta il vaccino in città

Un tour in camper per portare il vaccino in tutto il territorio della Asl Roma 4: è questa l’iniziativa dell’azienda sanitaria che prenderà il via nei prossimi giorni.

Saranno impiegati due camper per eseguire le vaccinazioni itineranti e il vaccino somministrato sarà quello della Johnson&Johnson, noto per essere l’unico che non richiede una seconda dose.

Il tour si svolgerà interamente nel mese di luglio e toccherà, dal 5 al 17 del mese, più città.



Le date sono divise per camper.

Camper 1:

5 luglio Fiano Romano

6 luglio Ponzano Romano/Sant’Oreste

7 luglio Torrita Tiberina/Filacciano

8 luglio Nazzano/Civitella

9 luglio Rignano/Morlupo

10 luglio Castelnuovo di porto

11 luglio Riano

12 luglio Capena/Castelnuovo

13 luglio Campagnano

14 luglio Formello

15 luglio Sacrofano

16 luglio Mazzano/Magliano

17 luglio Canale Monterano/Manziana

Camper 2: