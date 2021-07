L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale Peppino Impastato

Ladispoli, da giovedì “Nati per leggere…al mare”

La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato presenta, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa “Nati per leggere… al mare”, letture a bassa voce e teatrino Kamishibai per i bambini e i genitori.

Anche quest’anno gli appuntamenti saranno curati da Loredana Simonetti e si terranno presso lo Stabilimento balneare Columbia Beach, sito in Via Regina Elena 27, che con gentilezza ed entusiasmo ospiterà l’iniziativa tutti i giovedì, dall’8 luglio al 26 agosto alle ore 10.00.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste: come lo scorso anno saranno realizzati all’aperto e all’ombra del porticato dello stabilimento, con un numero massimo stabilito di partecipanti per volta della fascia di età 0-6 anni. La partecipazione è gratuita e libera, ma è gradita la prenotazione all’indirizzo email della Biblioteca [email protected] .

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di “Nati per Leggere”, programma nazionale di promozione della lettura sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, il cui scopo è incentivare la lettura e l’ascolto nei primi anni di vita dei bambini, in particolare nella fascia da 0 a 6 anni. La Biblioteca vi aderisce da sempre offrendo una ricca bibliografia con una sezione dedicata e realizzando durante l’anno laboratori e letture per i più piccoli.

Per il primo incontro, Loredana Simonetti parlerà di…LUPI!

Dopo i due anni di età uno dei “mostri” che i bambini temono di più è il lupo, anche perché è il terribile protagonista della favola di Cappuccetto Rosso. Ma è proprio così cattivo questo lupo?! Aiutiamo tutti i bambini a sconfiggere la paura del lupo e ad avere la meglio su di lui…magari prendendolo anche in giro!