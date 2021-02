Share Pin 10 Condivisioni

Erano stati arrestati dai Carabinieri di Santa Marinella

Cerveteri, obbligo di firma per zio e nipote

Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito la scarcerazione con obbligo di firma per zio e nipote di Cerenova arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri di Santa Marinella.

I due erano stati trovati in casa con diverse dosi di droga, i mezzi per il confezionamento e del denaro, verosimilmente provento della vendita della sostanza stupefacente.

Durante l’interrogatorio il nipote si era assunto tutta la responsabilità di quanto rilevato dai militari dell’Arma, scagionando lo zio per il quale l’avvocato, Roberta Sacco si era opposta alla convalida dell’arresto. Ma il giudice alla fine ha disposto per entrambi l’obbligo di firma.

«Dal punto di vista umano mi aspettavo una scelta diversa per lo zio», date le sue «conclamate problematiche di salute ed essendo una persona seguita e ben inquadrata nella società che non avrebbe potuto mettere su questo tipo di organizzazione». Dal punto di vista legale, però, nulla da eccepire: «Il giudice si è attenuto ai limiti imposti dalla legge». Prossimo passo per la difesa sarà ora quella di analizzare gli atti, in quanto, viste le disposizioni del giudice «ci sono ulteriori notizie di cui non ero a conoscenza. Ora, prendendo gli atti del caso vedremo il rito da scegliere» per il procedimento.