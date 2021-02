Share Pin 8 Condivisioni

Balzoo, “un aiuto concreto per gli animali abbandonati e le persone in difficoltà”

Circa un anno fa nasce anche sul litorale nord di Roma, BALZOO – Associazione Banco Italiano Zoologico Onlus (già presente in 54 paesi d’Italia), come Presidente di sezione Fabio Baldi, 36 anni, ex-guardia zoofila e animalista che soddisfatto per il primo anno di attività afferma: “Durante il 2020, abbiamo distribuito su tutto il litorale Nord di Roma circa 3000 pasti per animali al mese e sostenuto famiglie in difficoltà anche sotto il periodo di lockdown distribuendo direttamente il cibo al proprio domicilio”.

BALZOO è la prima no-profit Italiana che ha organizzato sedi, magazzini e volontari per la distribuzione di cibo per animali in gran parte del territorio nazionale. Il suo servizio è Innovativo, Concreto ed Emergenziale. L’Associazione Banco Italiano Zoologico Onlus si propone come esclusivo perseguimento l’assistenza agli animali abbandonati seguendo la tradizione Cristiana di San Francesco.

Balzoo, “un aiuto concreto per gli animali abbandonati e le persone in difficoltà”

La prima causa di mortalità e malattie, per un cane o gatto abbandonato, è la scarsa alimentazione. Il loro scopo è quello di garantire a quanti più animali possibili una adeguata alimentazione ed una speranza di vita migliore, sostenendo quindi moltissimi canili, rifugi e colonie feline.

C’è anche una particolare attenzione al sostegno delle persone in difficoltà economica, pensionati e nuovi disoccupati sempre maggiori in questo periodo di profonda crisi, che hanno problemi nell’alimentare correttamente il loro cane o gatto. Con questo sostegno evitano così che siano costretti ad abbandonare il loro compagno a 4 zampe o fare pesanti sacrifici.

Nell’agosto 2020, BALZOO Litorale Nord di Roma stipula con il Comune di Ladispoli (RM) una importante convenzione (per tutto il 2020) a favore degli animali domestici e delle proprie famiglie, diventando Banco degli Alimenti per animali nel comune stesso.Il progetto, spiega Fabio Baldi, riguarda le famiglie in difficoltà economica del territorio di Ladispoli (RM) per la perdita del lavoro e/o di pensionati con pensione minima, e si prefigge di contribuire al sostentamento degli animali domestici, rimuovendo così possibili cause che possano indurre all’abbandono degli animali domestici oltre che all’aiuto parziale ai tutor delle colonie feline censite dal comune.