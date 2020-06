Condividi Pin 11 Condivisioni

I cittadini esasperati chiedono alle istituzioni comunali immediati ed adeguati interventi atti a prevenirne l’abbandono

Cerveteri, nuove segnalazioni per rifiuti abbandonati in strada – Come dimostrato dalle immagini allegate, giungono nuove segnalazioni di rifiuti abbandonati in molte parti, strade in particolare, del territorio di Cerveteri. I cittadini esasperati chiedono alle istituzioni comunali immediati ed adeguati interventi atti a prevenire l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli preposti, sia per ragioni igieniche che di sicurezza.