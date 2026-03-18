Cerveteri, Necropoli della Banditaccia, dal 18 al 30 marzo il percorso di visita sarà limitato per lavori e riprese cinematografiche

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia ha emesso un avviso ai visitatori della Necropoli della Banditaccia.

La Direzione del Parco comunica che dal 18/03 al 30/03/2026, per il protrarsi dei lavori PNRR e per consentire l’effettuazione di riprese cinematografiche già autorizzate, il percorso di visita all’interno della Necropoli della Banditaccia sarà consentito solo dall’ingresso fino alla Tomba dei Rilievi. I principali monumenti che sono visitabili sono: Tomba dei Capitelli, Tomba dei Doli, Tomba dei Vasi Greci, Tomba dei Rilievi e Tomba del Pilastro. Oltre alla porzione corrispondente della via sepolcrale.

Da sottolineare che rimangono comunque a disposizione dei visitatori, i servizi igienici e l’area break. Raggiungibile attraversando il prato grande alle spalle della Tomba dei Rilievi.

La Direzione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia si scusa per il temporaneo disagio.