Ladispoli, pescata sulla spiaggia di Torre Flavia una Leccia definita gigantesca da Corrado Battisti

Ieri, a Ladispoli, la spiaggia di Torre Flavia è stata il palcoscenico di una pesca, se non proprio miracolosa, almeno incredibile. E non l’abbiamo definita noi così, ma addirittura Corrado Battisti, il naturalista referente Palude di Torre Flavia. Che si è trovato per caso ad essere testimone dell’evento.

Protagonista di questa pesca è stato un fortunato pescatore di cui conosciamo solo il nome: Edward. Che è riuscito a portare a riva una Leccia gigantesca. Che fosse un esemplare veramente enorme di Leccia, lo potete constatare dalle foto che ci hanno inviato in Redazione.

Ladispoli, pescata sulla spiaggia di Torre Flavia una Leccia definita gigantesca da Corrado Battisti

Gli esemplari più comuni di Leccia raggiungono mediamente gli 80-100 cm. Anche se non è impossibile imbattersi in esemplari che superano di molto il metro di lunghezza. E quella pescata ieri a Ladispoli, era proprio uno di questi.

Chissà come l’avrà cucinata il nostro Edward…