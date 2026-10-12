Riceviamo e pubblichiamo:

La lista “Noi con Voi” “amministriamo il territorio con competenza”, nasce dalla consapevolezza che la nostra città patisce, almeno da due decenni, un immobilismo politico: una maggioranza caratterizzata da ricatti e lacerazioni interne, insegue selfie e frasi ad effetto ma non da risposte alle reali esigenze della comunità, ed una opposizione che da troppi anni è incapace di dare un’alternativa credibile.

Da molto tempo stiamo lavorando ad un progetto alternativo, concreto, che possa dar vita ad un programma diverso dai “copia ed incolla” dei programmi elettorali propinati negli ultimi anni.

Siamo un gruppo di professionisti, di persone che con le nostre specifiche competenze si mettono in gioco per cercare di cambiare quella politica cerveterana bloccata da troppo tempo.

Cerveteri, nasce la lista civica “Noi con Voi”: “Basta immobilismo, in Gianluca Paolacci il nostro punto fermo”

Il programma è ambizioso e stimolante, da civici, in Gianluca Paolacci abbiamo trovato un punto fermo con cui lavorare, animati dalla speranza che una possibile nostra affermazione possa dare un contributo, possa favorire un rinnovamento e portare “aria nuova” ai tradizionali partiti politici, i quali con le loro querelle hanno determinato un allontanamento dalla vita politica da parte dei cittadini, basti pensare che all’ultimo ballottaggio sei persone su dieci non si sono recati alle urne.

Nelle prossime settimane presenteremo i professionisti, le persone che con le loro competenze supporteranno Paolacci ad amministrare; in questo momento, la necessità di essere visibili è anche per fare appello ai concittadini che condividono le nostre esigenze, di venire allo scoperto ed aiutarci in questa nuova avventura.

Il coordinatore della Lista civica “Noi con Voi” Andrea Lapollo, contatto WhatApp 3389132739