Share Pin 0 Condivisioni

Online la selezione per l’inserimento in graduatoria di farmacisti collaboratori

Cerveteri Multiservizi, online la selezione per l’inserimento in graduatoria di farmacisti collaboratori –

La Multiservizi Caerite comunica che è online un avviso di selezione pubblica per l’inserimento in graduatoria di farmacisti collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo determinato da destinare al servizio nelle farmacie comunali.

La graduatoria che verrà stilata al termine della selezione servirà alla Multiservizi per attingere, laddove ve ne sia necessità, a personale da inserire nelle farmacie comunali.

Per le modalità di partecipazione al bando si rimanda alle indicazioni fornite sul sito nella sezione News e Avvisi al presente link (https://www.multiservizicaerite.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-pubblica-per-linserimento-nella-graduatoria-di-farmacisti-collaboratori-scadenza-15012021.pdf)