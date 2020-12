Share Pin 1 Condivisioni

Il progetto di solidarietà “La Scatola di Natale” per dare un po’ di calore ai più bisognosi

L’iniziativa solidale “La Scatola di Natale” arriva a Santa Marinella –

Da Milano a Taranto, passando per Roma e tutta Italia, il progetto di solidarietà “La Scatola di Natale” per dare un po’ di calore ai più bisognosi, donne/uomini/ragazzi/bambini/anziani in questo periodo strano e difficile, ma pur sempre natalizio.

Che cosa devi fare?

1) Prendi una scatola da scarpe e mettici dentro:

Una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.),

Una cosa golosa,

Un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, poesia, ecc.),

Un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.)

Un biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Prima di riempire la scatola, scegli a chi vuoi destinarla, se a un uomo, a una donna, a un/a ragazzo/a, a un/a bambino/a o ad un anziano/a e segui le istruzioni



Scatola Uomo/Donna/Ragazzi:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

La Cosa Golosa: deve essere non deperibile e nuovo

Il Prodotto di Bellezza: deve essere nuovo…non pensiamo vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà

Il Biglietto Gentile: forse è la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo-a/Ragazzo-a/Adolescenti (0 a 18 anni) :

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

La Cosa Golosa: caramelle o cioccolate sarebbero apprezzatissime

Il Prodotto di Bellezza: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, saponi per il bagnetto, cremine per bambini ecc.

Il Biglietto Gentile: un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Scatola Anziani:

La Cosa Calda: sciarpe, guanti, borse calde

*Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato.

*La Cosa Dolce: biscotti friabili, dolci morbidi

*Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato. *La Cosa Dolce: biscotti friabili, dolci morbidi Il Prodotto di Bellezza: un dentifricio o uno spazzolino, dopobarba, profumo, saponi per il bagno, creme delicate ecc.

Il Biglietto Gentile: ricevere una frase di speranza, di dolcezza, di gratitudine può fare la differenza. Per ispirarvi, potete anche pensare di scrivere questo biglietto ad una persona anziana che non c’è più…a cui vorreste dire delle cose!

2) Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età) o anziano

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuriamo, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

3) Dove e Quando CONSEGNARLA?

La scatola potrà essere consegnata presso lo Sporting Club la mattina entro mezzogiorno

Il pomeriggio tra le 15 e le 18

Una volta raccolte, le scatole saranno recapitate ai destinatari più bisognosi e verranno in seguito comunicato i dettagli

Ovviamente, dovranno essere rispettate tutte le misure anti Covid-19: vieni munito di mascherina e gel!

Il gesto costa pochissimo: il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa!

Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero!