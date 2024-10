Cerveteri, mostra d’arte a Palazzo Ruspoli “Verso una nuova Alba”

Verso una nuova Alba: Un viaggio artistico tra emozione e rinascita

Dal 17 al 20 ottobre 2024, le magnifiche sale del suggestivo Palazzo Ruspoli di Cerveteri, situato in Piazza Santa Maria, saranno lo scenario di una mostra che promette di toccare le corde più profonde dell’anima: “Verso una nuova Alba”, un evento unico dedicato alla pittura, scultura e fotografia, organizzato con passione dall’associazione culturale Tracciati d’Arte e curato dall’inconfondibile tocco di Andrea Cerqua.

Questo evento non è solo una semplice esposizione, ma il proseguimento di un cammino artistico di grande respiro, che ha già illuminato luoghi iconici come il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, la Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo e la Sala Cavour di Bolsena. Ora, l’arte torna a vibrare nelle sale storiche di Cerveteri, invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza sensoriale e visiva che segna l’alba di nuove emozioni e prospettive.

A impreziosire questo appuntamento imperdibile saranno le opere di artisti che, con la loro visione unica, sanno catturare l’essenza della creatività. Tra i protagonisti, nomi di grande rilievo come Andy Kersch, Andrea Cerqua, Angela Scaramuzzi, Angelide, Cesare Paccaduscio, Daniela Ancora, Diego Vagnucci, Emanuela Sereni, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giulia Mosca, Giulio Falconieri, Jean Louis Zanet, Lara Garofalo, Laura Laurini, Laura Vitulano, Loredana Sala, Luana Celli, Manuela Castellet y Ballarà, Marian Rodriguez Vigil, Martina Grasso, Mirella Conte, Nataliya Lyakhova, Paola Gioia, Rosanna Ponti, SickPurple, Simonetta Sabatini, Teresa di Sario e Yelena Sol.

Un’ulteriore partecipazione speciale sarà offerta dal Gruppo Artistico Integrato Ahrtè, con le opere di Simone Monaldi, Venturini Valentino, Mauro Ignali, Elisabetta Spezzacatena, Luca Dondero, Manuel Gigliotti, Alessandro Comegna, Sara Auddino e Giada Falcone.

Non è una sorpresa che tutto questo prenda vita sotto la guida di Andrea Cerqua, artista di riconosciuta fama, che non smette mai di sorprendere con la sua inesauribile creatività e la sua capacità di dare forma a eventi che lasciano il segno. Anche questa volta, la sua visione audace promette di rendere la mostra un’esperienza indimenticabile.

Sabato 19 ottobre, nella stessa cornice del Palazzo Ruspoli, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare da vicino l’anima della mostra, partecipando a un incontro di presentazione che culminerà nella proiezione del docufilm “Enrico Calamai: Una vita per i diritti umani”, a cura dell’A.N.P.I. di Cerveteri e Ladispoli. Un’opera toccante che racconta la storia straordinaria di Enrico Calamai, ex diplomatico e attivista soprannominato “lo Schindler di Buenos Aires”, per aver salvato oltre 300 perseguitati dal regime militare argentino. Il pubblico avrà l’onore di ascoltare la sua voce e quella del regista Enrico Blatti, con la moderazione di Angelo Colone e la partecipazione delle autorità locali.

Domenica 20 ottobre, alle 16:30, il programma continua con momenti altrettanto magici: le delicate sculture di cioccolato create dalla chef Simonetta Carta trasformeranno la bellezza in dolcezza, mentre la scrittrice Diamante Indaco presenterà un corso di scrittura creativa che promette di accendere la scintilla della narrazione. Il tutto sarà accompagnato dalle melodie del maestro Andrea Godoy Huaraca, che al pianoforte saprà dare voce alle emozioni più intime di questa straordinaria giornata.

Un appuntamento, quello di “Verso una nuova Alba”, che non si limita a essere un evento culturale, ma diventa un vero e proprio viaggio tra arte, storia e umanità, in uno dei luoghi più incantevoli d’Italia.

Un’occasione imperdibile per chi desidera farsi rapire dalla bellezza e dall’ispirazione, in una cornice di rara eleganza.

L’arte vi aspetta.