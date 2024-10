Arriva la risposta del prefetto sul caso Mencarelli, il centrodestra: “Tidei la renda pubblica”

L’ amministrazione di Santa Marinella, aveva chiesto al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il parere circa la legittimità della permanenza dell’architetto Ermanno Mencarelli come responsabile del settore V Lavori pubblici. In questi giorni, voci sempre più insistenti, circolano nel palazzo comunale circa la risposta ricevuta dal Prefetto, a tal proposito i consiglieri comunali di centro destra chiedono al Sindaco Pietro Tidei : “Di rendere immediatamente pubblico tale documento il cui contenuto è dirimente rispetto alla prosecuzione delle opere pubbliche cantierate, e di attenersi con scrupolo e rispetto della legalità, alle prescrizioni in esso contenute.”

“Tale documento, siamo certi, potrà sciogliere ogni riserva espressa e tacita contenuta nelle dichiarazioni rese dagli organi di governo cittadino. E’ giunto il momento in cui le Istituzioni che tutti noi rappresentiamo adempiano ai propri doveri e rivolgano la loro azione amministrativa nel pieno rispetto delle norme di legge ed in quel perimetro naturale in cui le azioni di ognuno sono confinate, nell’interesse dell’Istituzione stessa e di tutti i cittadini.”