Cerveteri, mercoledì sospensione idrica programmata. Chiuse le scuole

Il sindaco Gubetti ha disposto la chiusura temporanea dell’asilo nido comunale e di tutte le scuole di ogni ordine e grado
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Cerveteri.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale; zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- palazzo Comunale – piazza Aldo Moro;
- Largo Umberto Giordano Cerveteri – Valcanneto;
- via Sergio Angelucci angolo via Renato Pastore;
- via Italo Chirieletti civ. 57;
- RSA in via Fosso di Centocorvi civ. 94.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha disposto una ordinanza di chiusura della scuole su tutto il territorio comunale:
“ORDINA, a salvaguardia della salute ed igiene pubblica, la chiusura temporanea per la giornata di Mercoledì 24 Settembre 2025 dell’asilo nido comunale e di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Cerveteri per consentire interventi di lavori di manutenzione sugli impianti della rete idrica”.
