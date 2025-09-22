Blindata la stazione Termini in preparazione alla manifestazione pro Palestina di oggi

La Stazione Termini si sta preparando per la manifestazione pro Palestina di oggi. E si sta blindando. Le pesanti inferriate poste nelle entrate di via marsala e Via Giolitti, sono state alzate. Lasciando solo un piccolo passaggio per i viaggiatori che devono andare a prendere i treni.

Anche il parcheggio posto in via Marsala è stato chiuso per motivi di ordine pubblico.

La manifestazione, organizzata dal sindacato USB, si svolgerà, a partire dalle ore 11:00, in piazza dei Cinquecento. Proprio di fronte alla Stazione Termini.