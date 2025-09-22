 
Ladispoli, mercoledì sospensione idrica programmata

22 Settembre 2025

Disponibile un servizio di autobotti

Ladispoli, mercoledì sospensione idrica – la nota ACEA:

Si comunica (qui la nota) che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Ladispoli.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

  • intero territorio comunale ad esclusione del quadrante Monteroni, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

  • Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – via Aurelia Km 41.5 ;
  • Comune di Ladispoli – piazza G. Falcone;
  • Centro dialisi – via Aldo Moro civ. 32;
  • Eni Station – via Palo Laziale civ. 8;
  • RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km41300.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.