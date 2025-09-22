Ladispoli, mercoledì sospensione idrica programmata

Disponibile un servizio di autobotti
Ladispoli, mercoledì sospensione idrica – la nota ACEA:
Si comunica (qui la nota) che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Ladispoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- intero territorio comunale ad esclusione del quadrante Monteroni, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – via Aurelia Km 41.5 ;
- Comune di Ladispoli – piazza G. Falcone;
- Centro dialisi – via Aldo Moro civ. 32;
- Eni Station – via Palo Laziale civ. 8;
- RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km41300.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.