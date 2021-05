Share Pin 551 Condivisioni

I genitori glielo avevano promesso come dono una volta ottenuta giustizia

Cerveteri: mamma Marina e papà Valerio portano i fiori sulla tomba di Marco

Sono andati al cimitero di Cerveteri dove da ormai quasi sei anni è sepolto il loro amato angelo biondo per portargli in dono quel mazzo di fiori promesso sei anni fa.

Un mazzo di fiori carico di significato: che giustizia è stata fatta.

Dopo la sentenza di Cassazione che ha avvallato la sentenza dell’Appello bis condannando la famiglia Ciontoli al carcere (14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 mesi per Federico e Martina Ciontoli e per Maria Pezzillo) i genitori di Marco ora hanno potuto mantenere quella promessa.

“In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti e il primo è proprio Marco” ha detto mamma Marina all’uscita dal palazzaccio.

