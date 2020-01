Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento alle 16.30 in Sala Ruspoli

Cerveteri, lunedì con il professor Settimio La Porta conferenza per la Giornata della Memoria

Cerveteri, lunedì con il professor Settimio La Porta conferenza per la Giornata della Memoria –

Come ogni anno, in occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Cerveteri organizza in collaborazione con le Scuole e le Associazioni del territorio iniziative dedicate al ricordo, al dialogo e alla condivisione di quei principi, come la pace, la non-violenza e il rispetto reciproco, che è necessario tenere sempre vivi e presenti.

Lunedì 27 gennaio, alle 16.30 in sala Ruspoli, ci sarà la conferenza dibattito con il professor Settimio La Porta, organizzata dall’assessorato alla cultura di Cerveteri in collaborazione con l’Auser. Prevista l’esecuzione di brani musicali intervallati da letture a tema da parte degli studenti dell’I.C. Don Milani di Valcanneto.

“La Giornata della Memoria – afferma l’assessore alla cultura del comune di Cerveteri Federica Battafarano – è l’occasione per ricordare non solo la Shoah e i crimini della Seconda Guerra Mondiale ma anche altri momenti drammatici della nostra storia. In questi anni abbiamo avviato con le scuole un percorso in tal senso per ricordare i valori della pace e del rispetto che sono scritti nella nostra Costituzione”.