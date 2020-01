Condividi Pin 1 Condivisioni

Inizia il girone di ritorno

Borgo San Martino, il presidente Lupi: “Vietato sbagliare”

Per la prima di ritorno domenica il Borgo San Martino sfida in casa l’Ostiense, squadra invischiata nei bassifondi della classifica.

E’ una gara che i gialloneri devono vincere per non allontarsi ancora di più dalle zone alte della classifica e per questo che Paluzzi sta preparando la partita nei dettagli.

Ancora out Pagliari e Morasca, in avanti torna a pieno servizio Orlandi che la settimana scorsa per motivi lavorativi non aveva preso parte alle sedute.

Dalla coppia di attacco, Esposito e Orlandi, ci si aspetta molto nel girone di ritorno. I due possono assicurare molte reti e da domenica, con l’inzio del girone, potranno dimostrarlo.

All’andata gli etruschi espugarono il campo romano, domenica dovranno espugnare quello di casa, ovvero Aranova.

“Inizia un altro campionato ora e dobbiamo dare dimostrazione di avere le carte in regola per avviare la rimonta -dice il presidente Lupi – chi ci precede merita la posizione che occupa, noi d’altro canto abbiamo perso punti più per demeriti nostri e quindi dobbiamo essere più consapevoli del fatto che per vincere ci voglia qualcosa in più .

Ho fiducia nella squadra, dobbiamo ripartire con una vitttoria e una prestazione convincente” .

In casa , sul campo di Aranova, domenica si gioca alle ore 11.00

