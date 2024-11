Cerveteri, l’Under 19 vince e convince sul campo di Aranova

La squadra di Sale cala il tris e sale in classifica

Torna al successo l’Under 19 Elite del Cerveteri, che si veste da corsaro e espugna il campo di Aranova.

Gli etruschi si impongono per 3-0 e riprendono la corsa verso la salvezza. Una vittoria pesante, che scaccia la sconfitta nel derby. Una gara che non è stai mai in discussione, con i ragazzi di mister Sale capaci di offrire una prestazione vibrante. Tre punti che servivano per il morale e per la classifica. In rete Formaggi, Spaccarotell e Bartoli.