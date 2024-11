Raccolte 7.900 tonnellate in tutta Italia

Si è svolta, con grande successo e partecipazione, la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, e a più di 155.000 volontari. Più di 5 milioni di donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere 7.900 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà.

In occasione di questa giornata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo sostegno non solo concedendo l’Alto Patronato ma anche contribuendo con una donazione di beni alimentari, un gesto che testimonia la sua vicinanza a chi è in difficoltà. La Colletta Alimentare, che da 28 anni si ripete senza interruzioni, è una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità.

Nel corso della giornata i supermercati e i centri di raccolta e stoccaggio si sono trasformati in luoghi di speranza e condivisione animati da migliaia di volontari: tra questi tantissimi giovani e studenti di ogni età, che hanno vissuto un’esperienza preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune.

28° giornata della colletta alimentare: Cerveteri e Ladispoli hanno risposto con grande generosità

Cerveteri e Ladispoli come ogni anno hanno risposto con grande generosità!

La colletta è stata resa possibile grazie alla collaborazione di:

Accademia Kronos; Scuola Ambiente Cerveteri; Consulta dei Migranti ed Apolidi Cerveteri; Caritas Parrocchia Santa Maria Maggiore Cerveteri, Parrocchia SS. Trinità Cerveteri, Caritas Parocchia San Francesco Cerenova; A.p.S Damiano Casali la ferita e la luce; Centro di Solidarietà a Cerveteri, Ass. Maraa Onlus Cerveteri; Caritas Parrocchia SS. Annunziata Ladispoli, Avo Ladispoli, Scout MASCI Ladispoli, Caritas Parrocchia San Giovanni Battista Ladispoli, Caritas Parrocchia SS. Maria del Rosario Ladispoli, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Scout Agesci Cerveteri1; Solidarietà Soc. Coop. Sociale Ladispoli; Caritas Parrocchia Sacro Cuore Ladispoli;Ass. Fratello Sole Santa Marinella; I ragazzi della secondaria dell’IC Cena; Casa Maria Ausiliatrice Ladispoli; Rotary Club Antropos di Roma;Chiesa Evangelica Cristiana la Porta della Speranza; Auser Civitavecchia – Cerveteri

Il supporto logistico è stato garantito grazie alla preziosa collaborazione del personale militare dell’Esercito Italiano e della Protezione Civile Comunale di Cerveteri.



Sono state raccolte 11.486 chili di cibo grazie ai 23 punti vendita che hanno aderito e alla generosa partecipazione dimostrata dalle tantissime persone che hanno donato secondo le loro possibilità e disponibilità.

Grazie alle strutture caritative ed associazioni che offrono quotidianamente assistenza alle persone in difficoltà gli alimenti raccolti e distribuiti ci hanno permesso di raggiungere 3.639 persone rispetto alle 2.036 dello scorso anno.

Un doveroso ringraziamento alle Amministrazioni Comunali di Cerveteri e di Ladispoli per l’apprezzamento dimostrato verso l’evento di carattere socio-assistenziale invitando tutti a donare. La Colletta24 è finita! Anche quest’anno, anche stavolta: Grazie!!!

Maria Giovanna Casertano (referente territoriale Banco Alimentare Lazio ODV)