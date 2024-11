Secondo argento per il gruppo di danze latine che, in Macedonia, ha confermato il risultato del 2022

Confermarsi non è mai semplice, ma le Lady Spritz, questo il nome con cui simpaticamente amano chiamarsi, sono riuscite nell’impresa. Infatti, nella notte di giovedì 21 novembre a Skopje in Macedonia del Nord, il gruppo targato RIM Sport Cerveteri ha fatto centro, conquistando il secondo posto mondiale nella categoria synchro latin over 31. Dalla competizione organizzata dall’IDO – International Dance Organization – è arrivata una medaglia dal metallo pregiato, un riconoscimento forse insperato, ma assolutamente meritato per un gruppo che, da anni, porta il nome di Cerveteri in giro per le più importanti manifestazioni nazionali e non solo. Un secondo posto che vale tanto, anche considerata la differenza d’età con le prime classificate perché la squadra etrusca è formata, per la quasi totalità, da danzatrici over 50. Insomma, una soddisfazione doppia per le partecipanti e per i loro insegnanti, Noemi Oriolesi e Luigi Francescangeli.

Danze latine: Cerveteri conquista il secondo argento mondiale consecutivo

“Avevamo paura di scendere dal podio – ha raccontato subito dopo il rientro Maria Grazia Onorati, capitano ad honorem della squadra – proprio perché non siamo over 31, ma un po’ più in là con l’età. Le prime classificate hanno tra i 35 e i 40 anni di media, ma noi siamo riuscite a sopperire ai limiti fisico-tecnici che, inevitabilmente, l’età comporta. Noi ce la siamo voluta giocare lo stesso e abbiamo portato una coreografia varia e molto movimentata” ha spiegato Maria Grazia.

“Però non è stato semplice – ha confessato la latinista – perché il riscaldamento non era andato bene e, nel pre-gara, stava andando tutto storto. Eravamo molto abbattute perché la coreografia sembrava non venire a dovere tanto che la nostra maestra, dopo aver provato a spronarci, si era quasi rassegnata. Invece, quando stavamo per scendere in pista e abbiamo visto il palazzetto con le luci e il pubblico, è cambiato tutto, una magia. Ci siamo messe in posizione, abbiamo tirato su la testa e siamo entrate determinate, agguerrite convinte. Dagli spalti, Noemi, la nostra maestra, si era accorta che era successo qualcosa ed è rimasta stupita. Lei stessa ci ha detto che non si sarebbe mai aspettata una performance di quel livello”.

E come si suol dire, confermarsi è la vera impresa e le Lady Spritz ci sono riuscite. Allora complimenti a Maria Grazia Onorati, Michela Sestili, Silvia Cardoni, Nicoletta Rossi, Cristina Salvatori, Loredana Vigliaturo e Francesca Zeppieri, new entry del gruppo.

Ma le gare non finiscono qui: l’argento ha permesso alla formazione di staccare il pass per una competizione, sempre su scala mondiale, ma organizzata dalla World Artistic Dance Federation. Prima però, le ragazze saranno impegnate nei Campionati Italiani Assoluti di Febbraio. A loro non possono che andare i complimenti della società e un grande in bocca al lupo.