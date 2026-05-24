Cerveteri, l’Under 14 conquista i regionali vincendo il girone dopo una cavalcata straordinaria

Portato in trionfo da squadra e tifosi l’allenatore Luca Ricci

Cerveteri è in festa: l’Under 14 conquista il campionato regionale al termine di una sfida intensa sul campo della Leo Calcio a Civitavecchia. Finisce 2-1 per gli etruschi grazie alle reti di Schifaudo e Ramirez, autore del gol decisivo che ha fatto esplodere la festa biancazzurra.

Al triplice fischio è scoppiata la gioia in campo e sugli spalti. Il presidente Lupi ha abbracciato il tecnico Luca Ricci, protagonista di una stagione straordinaria culminata con il sorpasso decisivo a due giornate dalla fine. A trascinare i baby Cervi anche un tifo spettacolare, tra fumogeni, bandiere e cori incessanti.

“È la vittoria del gruppo, sono stati i ragazzi a fare la differenza. Il merito è di tutti. Io credo di aver fatto semplicemente il mio dovere. Non pensavo potessimo riuscirci, ma chiudiamo una stagione fantastica con una promozione che ci permetterà di avviare un percorso ricco di obiettivi”, ha dichiarato l’allenatore Luca Ricci.