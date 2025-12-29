Cerveteri, Linda Ferretti è il nuovo direttore generale della municipalizzata

Linda Ferretti è stata nominata nuovo direttore generale della Multiservizi Caerite. La selezione si è conclusa a seguito del bando pubblico pubblicato lo scorso novembre, al termine dell’iter previsto per l’individuazione della figura apicale della società partecipata.

Per assumere il nuovo incarico, Ferretti ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di consigliere, nel rispetto delle norme di incompatibilità. Nel nuovo assetto organizzativo andrà ad affiancare l’amministratore unico Alessio Pascucci, contribuendo alla gestione strategica e operativa dell’azienda.