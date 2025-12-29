Due successi a Ladispoli (2-1 ai pugliesi del Global Work Capurso e 5-3 ai genovesi della CDM Futsal) spingono la Roma a 25 punti: il palazzetto di via delle Primule diventa un alleato prezioso nella corsa ai piani alti

Ladispoli, il PalaSorbo porta fortuna alla Roma Futsal: Capurso e CDM ko, giallorossi quarti in classifica –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si conferma terra amica per la Roma Futsal. Al PalaSorbo, teatro delle gare casalinghe giallorosse in Serie A di calcio a 5, la squadra capitolina mette in fila due vittorie pesanti che valgono sei punti e una classifica sempre più importante: la Roma è ora quarta a quota 25 punti, nel gruppetto che conta.

Il primo squillo è arrivato nel Match numero 11 della stagione 25/26: 5 dicembre 2025, palla al centro alle 19:30 al PalaSorbo di via delle Primule 42, e successo di misura contro i pugliesi del Global Work Capurso. Un 2-1 combattuto, di quelli che raccontano solidità e capacità di soffrire nei momenti decisivi: tre punti che hanno dato continuità e fiducia.

La conferma è arrivata poche settimane dopo, il 27 dicembre 2025 (ore 19:00), sempre nello stesso impianto: contro la CDM Futsal, formazione genovese, la Roma ha alzato il ritmo e trovato una vittoria ricca di contenuti e personalità: 5-3 il finale, in una partita vivace, giocata con intensità e con l’energia di un gruppo che sta prendendo forma giornata dopo giornata.

Due serate diverse per copione e punteggio, ma identiche per esito: Roma Futsal a braccia alzate e pubblico coinvolto, anche grazie alla formula che accompagna gli appuntamenti di Ladispoli — ingresso libero al palazzetto e diretta streaming su YouTube (Divisione Calcio a 5) — che rende la squadra sempre più vicina ai tifosi.

E il dato, adesso, è chiaro: il PalaSorbo porta bene. Per risultati, per atmosfera e per quella sensazione di “casa” che nel futsal può fare la differenza, soprattutto quando la posta in palio cresce. Con sei punti in tasca e un quarto posto che vale ambizione, la Roma Futsal guarda avanti: Ladispoli, intanto, si candida a diventare un fattore stabile nella stagione giallorossa.