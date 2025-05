Cerveteri, lavori di pulizia in corso in Via Doganale a Valcanneto

Nei prossimi giorni invece, al via al cantiere per il rifacimento del manto stradale per oltre un chilometro

Lavori in corso da questa mattina a Valcanneto. Un’operazione importante legata al decoro urbano per lo sfalcio dell’erba e la pulizia dei marciapiedi lungo la Via Doganale, arteria viaria di fondamentale importanza, dei tratti posti alle prossimità degli ingressi della Frazione partendo dalla Via Aurelia e dal bivio di Via Fosso di Valle del Canneto – Casa Cantoniera.

“Interventi che si aggiungono a quelli già iniziati nei giorni scorsi nel resto del territorio comunale, con la Rieco Spa che ha raddoppiato le unità di personale in servizio per lo sfalcio dell’erba e la pulizia dei cigli stradali – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – una serie di interventi importanti e necessari, in particolar modo in questo periodo dell’anno in cui l’erba cresce più rapidamente e in cui è fondamentale garantire una pulizia accurata del territorio”.

Sempre in riferimento alla Via Doganale, grazie al lavoro dell’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale per oltre un chilometro: cantieri a costo zero per l’Amministrazione in quanto rientranti nelle procedure previste dal vigente Regolamento sugli scavi.