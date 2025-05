Fratelli d’Italia: “Grazie all’amministrazione Rocca soldi per la manutenzione della scuola di Cerenova”

“Cerveteri, grazie all’amministrazione regionale di centrodestra del presidente Rocca, arriveranno nel comune di Cerveteri soldi utili per la manutenzione della scuola di Cerenova. Si tratta di un milione e mezzo circa da utilizzare per la scuola di Via Castel Giuliano nella frazione marina. Lavori previsti; nuovi infissi esterni, efficientemento dell’illuminazione, un nuovo cappotto termico e sostituzione del generatore. Il finanziamento di Euro 𝟭.𝟱𝟲𝟬.𝟱𝟵𝟭,𝟲𝟲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗘𝗦𝗥 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼”.

Così in una nota Fratelli di Italia Circolo di Cerveteri