Cerveteri: “L’Agro Cerite e le sue acque” – Un viaggio tra acqua, archeologia e storia antica

Cerveteri, Il prossimo 25 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Palazzo del Granarone, Aula Consiliare, in Via Francesco Rosati a Cerveteri, verrà presentato il nuovo documentario dal titolo “L’Agro Cerite e le sue acque”, il cui focus è il popolo dei Ceriti e il legame profondo che questa civiltà aveva con l’acqua, elemento centrale della loro vita quotidiana e della loro organizzazione territoriale.

A seguito del successo dei progetti precedenti, “Il Crèmera nelle terre di Veio” e “Le acque nelle forre dell’Agro Falisco”, questo nuovo lavoro si inserisce nel contesto di un’ulteriore esplorazione di territori straordinari da un punto di vista archeologico, proponendo una visione inedita della storia del popolo Cerite attraverso le acque che contribuirono al suo sviluppo. L’archeologia, protagonista indiscussa di questo documentario, offrirà al pubblico un’immersione nella storia antica di un’area che conserva ricchezze straordinarie.

«Il lavoro, sicuramente impegnativo, ha incontrato non poche difficoltà burocratiche all’inizio, ma grazie alla tenacia e al supporto delle istituzioni locali e regionali, come il Parco Archeologico e la Sovrintendenza, è stato possibile concretizzare questo progetto che ci permette di scoprire un nuovo aspetto dell’Agro Cerite», afferma il regista e curatore del progetto Domenico Parisse

Particolarmente rilevante il contributo di Pietro Macri’, del gruppo Esploratori Veientani, appassionato esperto di storia e archeologia etrusco-romana e delle associazioni culturali – Cornelia Antiqua, Irasenna – che hanno collaborato attivamente alla realizzazione del documentario. Il loro impegno ha reso possibile la valorizzazione del patrimonio storico e la sua diffusione a un pubblico sempre più vasto.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità di approfondimento e conoscenza storica, ma anche un’occasione per celebrare l’importanza della collaborazione tra istituzioni, esperti e cittadini nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Ringraziando quanti si sono prodigati per la realizzazione di questo progetto, in primis la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica e i Comuni interessati, invitiamo a partecipare a questa emozionante proiezione, che non mancherà di suscitare riflessioni, emozioni e nuove scoperte.

· Data: 25 ottobre 2025

· Ora: 18:00

· Luogo: Palazzo del Granarone, Aula Consiliare, Via Francesco Rosati, Cerveteri

L’ingresso è gratuito.