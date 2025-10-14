A12, chiude per alcune notti lo svincolo di entrata Cerveteri Ladispoli verso l’Aurelia

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento degli impianti della rete in fibra ottica, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.