A Cerveteri “Una giornata per dare un sorriso”: prevenzione odontoiatrica gratuita

Appuntamento in Piazza Santa Maria per sabato 18 ottobre a partire dalle ore 09:30

Una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Sabato 18 ottobre, dalle ore 09:30 alle 13:00, in Piazza Santa Maria a Cerveteri, si svolgerà “Una giornata per dare un sorriso”, un’iniziativa gratuita e aperta a tutta la cittadinanza per promuovere la prevenzione odontoiatrica. Grazie alla collaborazione tra Comune di Cerveteri, Società Italiana Maxilio Odontostomatologica (S.I.M.O.) e Associazione Nautica Campo di Mare, sarà presente in Piazza un’unità mobile odontoiatrica coordinata dal Presidente della S.I.M.O. Mauro Orefici.

Senza necessità di prenotazione, cittadini di tutte le età potranno ricevere visite odontoiatriche preventive gratuite e consigli pratici per la corretta igiene orale, con particolare attenzione a bambini, ragazzi e persone in condizioni di difficoltà socioeconomica.

“Un’iniziativa importante per tutta la città perché punta a sensibilizzare su un tema delicato come la prevenzione odontoiatrica, cure spesso costose e non sempre accessibili, e garantisce a tutti la possibilità di controlli gratuiti – ha dichiarato la Sindaca Elena Gubetti – ringrazio i professionisti della S.I.M.O. e l’Associazione Nautica Campo di Mare per aver reso possibile questa giornata dedicata alla salute e al benessere di tutta la comunità”.

La S.I.M.O., fondata a Roma nel 2002, riunisce medici specialisti e professionisti con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica, la formazione e la diffusione della cultura della prevenzione odontostomatologica.

L’accesso è libero, gratuito e non necessita di prenotazione