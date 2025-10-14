Una giornata di festa tra storia, musica e partecipazione cittadina promossa dall’Assessorato alla Cultura

Ladispoli, sabato 18 ottobre Celebrazione del Centenario della Prima Scuola: diramato il programma ufficiale –

di Marco Di Marzio

Sabato 18 ottobre 2025 Ladispoli celebra il centenario della prima scuola cittadina, un traguardo che unisce memoria, cultura e comunità. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune, rappresentato dalla Dottoressa Margherita Frappa, che ha sottolineato come “questa giornata sia un’occasione per ricordare le radici della nostra città e per riflettere sul valore della scuola come luogo di crescita e partecipazione”.

L’Assessore alla Cultura Margherita Frappa

Il programma ufficiale prende il via alle ore 15:30 presso la Scuola di Via Lazio, con una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei dirigenti scolastici e delle forze dell’ordine locali. Durante l’incontro sarà scoperta una targa commemorativa in ricordo dei cento anni dalla costruzione della prima scuola di Ladispoli.

Alle ore 16:00 è previsto il raduno degli alunni in Piazzale Roma, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi cittadini, dei dirigenti, dei docenti e delle famiglie, per poi dare inizio, alle 16:30, al corteo “La Scuola in Festa”. Il corteo percorrerà Via Italia fino a Piazza Rossellini, animato da canti, colori e bandiere delle scuole, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri, che proporrà brani della tradizione italiana.

All’arrivo in Piazza Rossellini, tutti gli studenti eseguiranno collettivamente l’Inno d’Italia, seguiti da esibizioni musicali, artistiche e performative che raccontano la storia, l’identità e il futuro dell’educazione a Ladispoli. La manifestazione sarà coordinata da uno speaker e si svolgerà in forma pubblica, con riprese video e fotografiche a fini istituzionali e promozionali.

Con questo evento, l’Assessorato alla Cultura e l’intera comunità cittadina rendono omaggio a un secolo di impegno educativo, celebrando la scuola non solo come istituzione, ma come cuore pulsante della vita sociale e culturale di Ladispoli.