L’appello alle Istituzioni lanciato dai residenti: ”Noi cittadini di serie B”

Cerveteri, ladri in azione in via di Zambra: sorpresi scappano per le campagne

Ancora ladri in azione nella zona di via Zambra a Cerveteri. Le abitazioni tornano ad essere nel mirino dei malviventi che, sfruttando la scarsa visibilità notturna e la mancata presenza di telecamere proseguono a svaligiare le case circostanti.

L’ultimo episodio risale alla serata di ieri quando, intorno alle ore 22, i ladri hanno tentato di rubare in via Fosse della Cerqueta, un colpo che però non è stato possibile realizzare, in quanto sarebbero stati disturbati dalle persone presenti in casa.

Chi ci sia dietro alla banda non è ancora chiaro, ma i Carabinieri sono a lavoro per individuare i responsabili.

I residenti nel frattempo sono stanchi e sempre più preoccupati e per questo fanno un appello alle Istituzioni, cercando sostegno nel porre fine a questa “sequenza” di furti che ogni giorno torna a spaventare le famiglie della zona.