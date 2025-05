Cerveteri, la parola ai tifosi. E tutti in coro. ”  Serve una prova di cuore e testa, noi ci crediamo alla salvezza”

Cosa servirà per ottenere la salvezza? . Lo abbiamo chiesto ai tifosi verde azzurri. La gara di domenica prossima , al Galli, si deciderà con una prova coraggiosa, di testa e cuore. I tifosi spingeranno la truppa di Ferretti ( foto di Carlo Maria Gattavilla) , che vuole ottenere un altro importante risultato sulla panchina etrusca. ” Non ci dobbiamo impaurire, abbiamo mezzi e uomini per vincere – dice Achille Alessandrini – Questa squadra meritava la salvezza , ma vinceremo il play out” . A seguire un altro supporter verde azzurro. ” Vengo ogni domenica allo stadio, presente dal 1990, tantissimi anni – dice Augusto detto Er Molazza- . Siamo abituati a soffrire, domenica dovremo fare una gara da battaglia, senza paura” . Entusiasmo alle stelle, saranno in 500 sugli spalti. ” La squadra deve essere concreta e solida, come ha fatto nelle ultime gare. Temiamo l’avversario, ma allo stesso tempo abbiamo a nostro favore il pubblico. Non dobbiamo mollare, se giocheranno come nelle ultime gare non ce ne sarà per nessuno – ha riferito Ermes”