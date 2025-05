Fwd: XI Maratona Ferroviaria dell’Alleanza Mobilità Dolce – AMODO- del Giubileo da Firenze – Civitavecchia – Roma a Napoli

Giovedì 29 maggio è partita dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella la “Maratona Ferroviaria del Giubileo”, giunta alla sua undicesima edizione e promossa da AMODO – Alleanza Mobilità Dolce.

Una manifestazione itinerante di tre giorni lungo la linea tirrenica, da Firenze a Napoli, a bordo di treni locali e metropolitani, per riscoprire l’Italia da una prospettiva lenta, sostenibile e profonda.

La delegazione è formata, tra gli altri, da Anna Donati ( già’ Senatrice), portavoce di AMODO, Massimo Ferrari (esperto e giornalista dei trasporti europei), Presidente UTPe Segretario Regionale AEC Lombardia, l’ingegnere Gennaro Bernardo Consigliere Nazionale di AEC e la Signora Maria Grazia Cavallotti Consigliera Regionale AEC Lombardia con una folta rappresentanza del Vertice di AEC (il Segretario Regionale di AEC Lazio e Consigliere Nazionale AEC Oreste Varone salirà a bordo , insieme alla figura storica dell’ex linea ferroviaria Civitavecchia – Capranica – Orte , Signor Raimondo Chiricozzi di Ronciglione a Civitavecchia , mentre il Signor Conte Segretario Regionale AEC Campania aspetterà con il Consigliere Nazionale AEC Gino Miele di Cassino la Maratona di AMODO a Formia) l’Architetto Massimo Bottini Consigliere Nazionale di Italia Nostra e AIPAI, Flavia Corsano di Italia Nostra ( la brava addetta stampa di AMODO), e Andrea Ricci dell’ORT-Osservatorio Trasporto del Lazio (sempre in prima linea per affrontare le problematiche del trasporto su rotaia) .

La Maratona fara’ tappa a Civitavecchia ed a Formia/Gaeta per sostenere il ripristino della Civitavecchia – Capranica – Ronciglione –Gallese – Orte, con il Presidente Raimondo Chiricozzi, così come delle linee per Gaeta e per Terracina, fondamentali per il turismo e per l’economia regionale e nazionale.

Dopo la prima giornata in Toscana, a Pisa con incontri dedicati alla mobilità urbana e sostenibile, la maratona approderà nel Lazio a:

– Civitavecchia per rilanciare la riapertura della Civitavecchia–Capranica–Orte;

– Roma San Pietro per visitare la nuova pista ciclabile Monte Ciocci–San Pietro, realizzata sull’antica infrastruttura del ponte ferroviario delle Fornaci, e le opere del GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Bici;

– Formia per incontrare le Associazioni che sostengono la riapertura Formia – Gaeta, oltre che della linea per Terracina.

Il terzo e ultimo giorno, sabato 31 maggio, sara’ dedicato a Napoli, per visitare le belle artistiche stazioni della metropolitana linea 6 e la nuova e moderna fermata del Centro Direzionale, accompagnati dagli esperti dell’Azienda Napoletana Mobilità (ANM).