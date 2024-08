Cerveteri, la palestra e il campo sportivo de I Terzi diventano di proprietà comunale

Oggi, giovedì 1 agosto a Roma, la firma del contratto di cessione gratuita da Arsial al Comune di Cerveteri

Un atto storico atteso da oltre mezzo secolo quello che questa mattina l’Assessore alla Pianificazione Urbanistica del Territorio e al Patrimonio del Comune di Cerveteri, insieme al Dirigente Emiliano Magnosi, ha firmato presso la sede di Arsial a Roma: da questa mattina infatti, giovedì 1 agosto, il Comune di Cerveteri è diventato ufficialmente il proprietario della Palestra e del Campo Sportivo della Frazione de I Terzi.

Le uniche due strutture sportive della Frazione del Comune di Cerveteri, dopo un lungo iter urbanistico portato avanti dall’Amministrazione comunale, rientrano ora dunque all’interno del patrimonio della città.

“Si tratta di un passaggio atteso da oltre mezzo secolo dalla nostra città – ha dichiarato l’Assessore Riccardo Ferri – un impegno che ci eravamo presi negli anni con i cittadini e con le associazioni sportive che ne usufruivano e che oggi, dopo un lungo lavoro, per il quale ringrazio il Dirigente Emiliano Magnosi e in generale il personale dei nostri uffici per l’impegno profuso, diventa concreto. La cessione dei due immobili non comporta alcun costo per il Comune di Cerveteri, in quanto avvenuto a titolo gratuito. Quello delle acquisizioni a patrimonio comunale di aree e strutture del territorio è uno di quei temi sul quale abbiamo sempre dedicato grande attenzione ed in quest’ottica intendiamo continuare ad operarci”.

“Aver acquisito a patrimonio comunale queste due strutture è estremamente importante – aggiunge l’Assessore Riccardo Ferri – fino ad oggi infatti, non trattandosi di proprietà comunali, era assolutamente impossibile per l’Ente poter intervenire in maniera diretta e concreta, così come era impossibile prevedere azioni di restyling o miglioramento. Da oggi possiamo farlo, anche presentando progetti finanziabili da Enti sovracomunali o sfruttando i fondi europei del Pnrr, in modo da poter consegnare alla cittadinanza e agli sportivi tutti, delle strutture accoglienti e consone a svolgere le più svariate discipline. Come Assessore questo era uno degli impegni che avevo preso con la città e che sono orgoglioso di aver portato a termine”.

“Allo stesso tempo – conclude l’Assessore Riccardo Ferri – rivolgo un sentito ringraziamento all’Architetto Fabrizio Limiti e al Dirigente Architetto Vincenzo Robusto, responsabile del servizio patrimonio di Arsial, per la collaborazione continua e l’impegno profuso nel concludere formalmente la cessione di queste due strutture: una cessione che Cerveteri attendeva da oltre mezzo secolo”.